الولايات المتحدة – أعلن الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن عن تعيين المحامية من أصول تايوانية كاثرين تايل لمنصب الممثلة التجارية في إدارته المستقبلية.

وأشار بايدن، خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات جديدة في إدارته المستقبلية امس، إلى أن تاي كانت كبيرة المسؤولين المعنيين بمواجهة “أساليب الصين التجارية غير العادلة” في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مشددا على أن هذه المسألة “ستبقى أولوية” لدى إدارته أيضا.

وأكد بايدن أنه يدرك ضرورة أن تنتهج الولايات المتحدة نهجا “أكثر استراتيجية” في التجارة.

المصدر: “سبوتنيك”

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