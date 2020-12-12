العراق – كشف جمال كوجر، النائب بالبرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، قيام سلطات إقليم كردستان بحملة اعتقالات لسياسيين ورجال دين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية مؤخرا في السليمانية.

وقال في تصريح صحفي: “هناك حملة اعتقالات حصلت من الجهات الأمنية الرسمية (في الإقليم) وشملت شخصيات سياسية في الإقليم ورجال دين من خطباء المساجد، بعد المطالبات بالتظاهر أمس بعد صلاة الجمعة”.

وأضاف كوجر أن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يجري من عنف وتدهور في الوضع”.

وأشار البرلماني العراقي إلى أن “المعارضة السياسية في إقليم كردستان العراق، لم تشارك بشكل مباشر في التظاهرات الحالية بالإقليم، ولا توجد جهة سياسية مشاركة باسمها”.

وأعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، أن السلطات الكردية في محافظة السليمانية منعت أعضاء في مجلس نواب الإقليم من الدخول إلى المحافظة.

ويوم أمس أفاد مراسل RT في العراق، بتجدد الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، فيما أشار إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على “داعش”، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر، بسبب خلافات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم.

المصدر: RT

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