روسيا – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعم بلاده لاستراتيجية تطوير التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأورآسي حتى عام 2025، والتي تنص على تشكيل سوق مشتركة لدول الاتحاد للسلع والخدمات.

بالإضافة لذلك تنص استراتيجية تطوير التكامل على تشكيل سوق مشتركة للعمالة، فضلا عن إنشاء فضاء رقمي واحد لدول الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان (قيرغيزيا).

وقال بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأورآسي المنعقدة اليوم الجمعة: “ندعم مسودة التوجيهات الإستراتيجية لتطوير التكامل الأوروبي الآسيوي حتى عام 2025، التي أعدتها حكومات الدول الخمس”.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد وتحسين رفاهية ونوعية حياة المواطنين.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأورآسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي

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