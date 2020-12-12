العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن مناطق في إقليم كردستان العراق تعرضت صباح اليوم إلى قصف جوي تركي استهدف قرى مدنية.

ونقل مراسل RT عن مصادر محلية، قولها، إن “مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان تعرضت صباح اليوم إلى قصف من قبل الطيران التركي”.

وأضاف، أن “قضاء العمادية في محافظة دهوك هو الذي تعرض للقصف، ولم تُعرف إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا”.

ويتعرض قضاء العمادية إلى قصف تركي بين الحين والآخر، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ”حربها” ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.

المصدر: RT

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