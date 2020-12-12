ليبيا – أكد رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية بوزراة الخارجية في حكومة الوفاق المستشار محمد نجيم بأنه وبناء على تعليمات وزير الخارجية تم البدء في إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة؛ وذلك بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة.

رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية بوزراة الخارجية أوضح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن النسخة ستحتوي على الرقائق الالكترونية المعروفة باسم (Nano Chip) قابلة للقراءة عن بعد، يتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأكد على أن النسخة الجديدة من هذه الإصدارات تعتبر على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات، منوهًا إلى أن قسم الجوازات بالوزارة سيشرع في البدء في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير القادم.

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