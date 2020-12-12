إنجلترا – يحتضن ملعب “أولد ترافورد” اليوم السبت، مباراة “ديربي” مانشستر بين الغريمين التقليديين يونايتد والسيتي، في منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ النرويجي أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق “الشياطين الحمر”، هذا اللقاء الهام ضد ضيفه السيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة “الشياطين الحمر” على ملعب الأحلام “أولد ترافورد”:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 19 نقطة، قبل لقاء “الديربي”، متقدما بفارق نقطة على مانشستر سيتي، صاحب المركز التاسع، وخاض الفريقان 10 مباريات مقارنة بالفرق الخمسة الأولى التي لعبت 11 مباراة.

بينما يتصدر توتنهام هوتسبير الترتيب برصيد 24 نقطة، ويليه ليفربول في المرتبة الثانية بفارق الأهداف، ومن ثم تشيلسي برصيد 22 نقطة.

المصدر: “twitter/ManUtd/mancity”

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