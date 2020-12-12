فرنسا – ألغت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقد شراكة حقوق البث التلفزيوني مع الشركة الصينية-الإسبانية “ميديا برو”، بعد خلافات مريرة استمرت لشهرين.

وقالت الشركة الصينية-الإسبانية في بيان مساء أمس الجمعة، إنها ورابطة الدوري الفرنسي “حددتا بشكل مشترك شروط الاتفاقية التي ستؤدي إلى استعادة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم حقوق بث مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية في المستقبل القريب”.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية سترفع إلى محكمة “نانتير” التجارية “في الأيام المقبلة”، بهدف دخولها حيز التنفيذ “في أقرب وقت ممكن”.

ومن المرجح أن ينعكس القرار بصدمات مالية على دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إذ تشكل حقوق البث التلفزيوني ثلث دخل الأندية المحترفة.

وبموجب الاتفاق، كانت المجموعة الصينية-الإسبانية التي تعاني من مشاكل مالية، تتحصل على حقوق نقل 80 بالمئة من مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسي، مقابل 800 مليون يورو سنويا، وهو رقم قياسي لكرة القدم الفرنسية.

ولكن منذ أكتوبر، دخلت “ميديا برو” في مفاوضات مع رابطة الدوري الفرنسي، من أجل تقليص المبلغ الذي تدفعه.

ويعتقد أن القناة الفرنسية “كانال بلوس”، التي تنقل بالفعل عددا محدودا من مباريات الدوري الفرنسي، تنتظر في الأروقة لتقديم عرض لحيازة حقوق مباريات “ميديا برو”، رغم أن عرضها سيكون على الأرجح أقل بكثير ماليا.

المصدر: أ ف ب

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