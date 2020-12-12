ليبيا – طالب عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز جميع من وصفهم بـ”الشرفاء” بضرورة رفع قضية ضد مصطفى صنع الله؛ لأنه تصرف خارج القانون واتبع عقلية العصابات، بحسب تعبيره.

عبد العزيز علق خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد على قرار عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بشأن منع محافظ المصرف المركزي من السفر.

وقال: “باشاآغا يظن أن وزارة الداخلية فوق كل شيء، ولا يستطيع أن يفرق بين أن وزارة الداخلية تتبع السلطة التنفيذية، وبين السلطة القضائية المناط بها منع الأشخاص من السفر وتقييد حرياتهم”.

أما فيما يتعلق بالتحركات والتطورات الأخيرة لمجلسي النواب والدولة فاعتبر أن المجلسين لن يصدر عنهما أي تغيير، وعلى الشعب التحرك وعدم انتظار منهما أي أمر، وفقًا لقوله.

وفي سياق آخر أضاف: “وزارة الدفاع تتحدث عن رصدها مجموعات دخلت لطرابلس على أنهم مدنيين، جماعتنا قلبوا النصر لهزيمة، من سعيهم لإقصاء الخيرين من أبناء ليبيا وسعيهم لنهب المال العام وتدمير البلاد وتهميش قادة الثوار”.

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