إسبانيا – كشف قائد نادي أتلتيكو مدريد، الدولي الإسباني كوكي، سبل إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانضمام إلى “الروخي بلانكوس”، في حال قرر ترك برشلونة مع نهاية عقده في الموسم الحالي.

وقال كوكي في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه المرتقبة أمام مضيفه وجاره ريال مدريد، المقررة مساء اليوم السبت، في قمة المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال: “ليس لدينا أي بطولة على مستوى دوري أبطال أوروبا، ربما إقناع ميسي بالقدوم إلى هنا مرهون بذلك، وتحديدا بالرغبة في خوض تحد جديد”.

وتابع حديثه حول ميسي: “إنه ولد جيد، أمزح بالطبع !، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، خروجه من الفريق الكتالوني أمر صعب للغاية، لقد نجح ليو في مسيرته مع برشلونة، وسيكون من الصعب عليه الخروج من هناك”.

وأردف: “من الناحية الاقتصادية الأمر صعب، لأنك لا تستطيع دفع الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة (60 مليون يورو سنويا). رمي قضية التتويج بدوري الأبطال في وجهه سيكون حافزا لاستثارة الجوع لديه، إذا لم يكن لدينا أي أبطال، فربما يقتنع”.

ولم يتطرق كوكي لسبب مهم ربما يكون حاسما في إقناع ميسي بالانضمام لأتلتيكو مدريد، وهو تواجد الأوروغوياني، لويس سواريز، في صفوف الفريق، والذي يعتبر أقرب صديق للنجم الأرجنتيني، وعاشا معا فترة رائعة في برشلونة قبل انضمام “لويزيتو” لفريق العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: goal.com

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