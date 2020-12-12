إسبانيا – صرح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بأن على فريقه التحسن دفاعيا وهجوميا، وأن خسارة أتلتيكو مدريد اليوم في “الديربي” أمام الريال ستصب في مصلحة الفريق الكتالوني.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة “البلوغرانا” أمام ضيفه ليفانتي، في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني: “راجعت الأهداف التي دخلت مرمانا، 3 منها فقط من خلال أسلوب لعب المنافس.. لكن الباقي إما من أخطاء فردية، أو ركلات جزاء، أو ركلات ركنية.. يجب أن نتحسن دفاعيا”.

كما أشار الهولندي إلى وجود عقم في التهديف، قائلا: “نحن الفريق الذي يصنع أكبر عدد من الفرص، لكن نسجل أهدافا قليلة، لذا يجب أن نتحسن، ونكون أكثر قوة، لأننا نفتقد أحيانا التركيز”.

وتابع: “لست سعيدا بمشوارنا في الليغا، لكن حتى موعد الانتخابات سنحاول تحقيق أقصى استفادة.. نعم قلت من قبل إن لدينا 7 مباريات متبقية حتى آخر السنة، ومنها 5 على ملعبنا.. لكن هذا لا يجعل الأمر سهلا علينا”.

وبشأن ما تردد عن طلب اللاعبين تغيير طريقة اللعب، قال: “ليس صحيحا أن اللاعبين طلبوا هذا الأمر، إنها أنباء كاذبة.. أتحدث معهم كل يوم، لم يخبروني بأي شيء عن تصريحاتي في المؤتمرات الصحفية، أو عن خطة اللعب”.

واستطرد: “أشعر بدعم اللاعبين وبالراحة في العمل معهم، إذا لم تكن هناك ثقة بيننا، لن يسير العمل بشكل جيد.. لكني قلق فقط بشأن مسارنا في الليغا، وهناك وقت كاف للتعويض.. سنظهر شخصيتنا في المباريات المقبلة”.

وحول هوية الطرف الذي يتمنى فوزه في “ديربي” العاصمة مدريد، المقرر اليوم السبت، بين الريال وأتلتيكو، أجاب كومان: “مسؤوليتنا هي الفوز في مباراة الغد.. أتلتيكو متصدر الدوري، وبالتأكيد من مصلحتنا أن يخسر.. لكن أكرر: أريد التركيز على مباراتنا فقط”.

المصدر: وكالات

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