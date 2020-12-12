روسيا – حاول معلق البياثلون دميتري غوبيرنييف، الوفاء بوعد قطعه أمس بأنه سيلتهم قفازته في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية للمنتخب الروسي في سباقات كأس العالم للبياثلون.

وأعرب غوبيرنييف وهو معلق ومقدم برامج شهير في قناة “ماتش تي في” الرياضية الروسية، عن ثقته بفوز منتخب روسيا للسيدات بإحدى ميداليات سباق التتابع للبياثلون اليوم السبت، ولكنه اكتفى بالمركز الثامن فقط ليخيب آمال المعلق، الذي خسر الرهان وحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة، إلا أنه هو الآخر فشل في ذلك، لأنه كان من الصعب التهامها.

وأصبح هذا السباق، الذي جرى اليوم في النمسا، ضمن المرحلة الثالثة لبطولة كأس العالم لرياضة البياثلون، الثلاثين للمنتخب الروسي للرجال والسيدات من دون الحصول على أي ميدالية.

المصدر: “matchtv”

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