الأراضي الفلسطينية تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة

الأراضي الفلسطينية تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة

فلسطين – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 1845 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة وفيات بالفيروس بين الفلسطينيين منذ بدء الوباء.

وقالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بإجمالي 505 حالات، مضيفة أن هناك 83 مريضا يرقدون في غرف العناية المركزة، منهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفرض السلطة الفلسطينية الإغلاق التام الذي سيستمر في بعض المحافظات حتى يوم الخميس القادم، وفي محافظات أخرى حتى صباح الأحد.

كما واصلت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة فرض الإغلاق الشامل في القطاع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 123002 إصابة، تعافى منها 96531.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات حاجز الألف وبلغ 1062 حالة وفاة.

المصدر: رويترز

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