بروكسل – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس توسيع برنامجه لشراء السندات بمقدار 500 مليار يورو، والإبقاء على سعر الفائدة عند صفر بالمئة، في مواجهة تداعيات اتساع تفشي فيروس كورونا في أنحاء القارة.

وقال البنك في بيان، إنه قرر رفع الميزانية المخصصة للبرنامج الطارئ لشراء الأصول السيادية والأوراق المالية، للمرة الثانية، لتصل إلى 1.85 تريليون يورو (2.24 تريليون دولار)، في إطار جهوده للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأوضح البنك في بيانه أن قراره توسيع برنامجه الطارئ “جاء في ظل تحركات الحكومات الأوروبية لإعادة فرض إجراءات إغلاق أشد صرامة نتيجة عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى الارتفاع”.

وأطلق البنك برنامجه الطارئ في مارس/آذار بحوالي 700 مليار يورو ضاعفها في يونيو/حزيران إلى 1.35 تريليون يورو.

كما قرر مجلس البنك اليوم تمديد مدة البرنامج لتسعة أشهر أخرى حتى نهاية آذار/مارس 2022، بدلا من حزيران/يونيو 2021 كما كان مقررا.

وقرر البنك تقديم قروض ميسرة طويلة الأمد للبنوك التجارية وتخفيف شروط القروض الحالية، فيما أبقى على سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند صفر بالمئة، وهو سعر يعتمده منذ خمس سنوات.

الأناضول

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