ليبيا – علق عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب علي التكبالي على إرسال الرئاسة التركية إلى البرلمان أمس السبت تطالبه بالموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ 18 شهرًا إضافية.

التكبالي أشار في تصريحات خاصة لقناة “العربية” إلى أن هذا التفويض الرئاسي الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف أن تركيا لا تريد السلام في ليبيا، ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، مشيرًا إلى أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد.

التكبالي نوّه إلى المبررات التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان من أجل الموافقة على المذكرة، والتي قالت فيها إن الهدف من تمديد بقاء قواتها هو تحقيق وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى الدوافع الإنسانية التي وصفها بـ”المضحكة وغير المنطقية” التي لا يمكن أن تخفي الأطماع التركية في ليبيا ،على حد قوله.

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