ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي إن تركيا تحاول اختطاف الملف الليبي لتساوم به روسيا على الشمال السوري.

التهامي وفي تصريحات لقناة “الغد” المصرية أوضح أن مساعي الحل من جانب طرف طرابلس غير جدية، وسبق أن صرح رئيس مجلس الدولة خالد المشري بأن الاتفاق الذي جرى في تونس أُعطيَ أكبر من حجمه، وهذا يدل من الناحية السياسية على أن حكومة الوفاق ليست معنية كثيرًا بما يجري من اتفاقات وحوارات.

وأشار التهامي إلى أن تركيا جزئيًا لديها مصالح مباشرة في ليبيا، منها تدفق المال الليبي إليها، ما يسهم في تخفيف أزمة السيولة في أنقرة.

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