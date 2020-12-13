روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان يغطي يوميا نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: “في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت”.

من جهته، أوضح مصدر في مقر قوات حفظ السلام الروسية في مدينة ستيباناكيرت (عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها) أن “إطلاق نار من أسلحة آلية خفيفة تم رصده في مقاطعة هادروت”، مضيفا أنه “جرى إبلاغ الطرفين على الفور، عبر قنوات الاتصال المباشر، والمطالبة بالالتزام التام بوقف إطلاق النار”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أيضا إلى أن الـ 23 مركزا التابعة لقوات حفظ السلام تقوم بمراقة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في قره باغ على مدار الساعة. وأضاف أن الجنود الروس ضمنوا عودة 481 لاجئا إلى بيوتهم في قره باغ من أرمينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد سكان الإقليم الذين عادوا إلى منازلهم بعد وقف القتال (بموجب البيان الروسي الأرمني الأذربيجاني المشترك الصادر في 10 نوفمبر) 37707 أشخاص.

يذكر أن وزارة الدفاع الأرمنية اتهمت، اليوم السبت، القوات الأذربيجانية بأنها استأنفت عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب قره باغ، فيما حملت باكو الجانب الأرمني خرق الهدنة.

المصدر: نوفوستي + وكالات

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