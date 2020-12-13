ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح أن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تبادل الطرفان الرؤى بشأن الأزمة الليبية؛ حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

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