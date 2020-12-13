العراق – أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية إن استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنويا.

وانتقد النائب عن اللجنة أمجد العقابي سوء إدارة استثمار الغاز من قبل الجهات الحكومية، بالرغم من امتلاك العراق لغاز طبيعي تصل نقاوته إلى سبعة وتسعين بالمئة في حقلي عكاز والمنصورية ولم يتم استثماره لتوليد الطاقة الكهربائية.

ودعا النائب الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلا من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين فضلاً عن الغاز المصاحب في الجنوب.

وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares