العملاقة Xiaomi تتحدى آبل بساعة ذكية متطورة ورخيصة الثمن

الصين – أعلنت شركة Xiaomi عن مواصفات ساعتها الذكية الجديدة المنافسة لساعات Apple Watch ، والتي ستطرحها بسعر 45 دولارا تقريبا.

وتأتي ساعة Mi Watch Lite الجديدة بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك ، محمي من الماء والغبار وفق معايير 5ATM، ليمكنها من العمل على عمق 50 م تحت الماء.

كما جهزت هذه الساعة بشاشة مستطيلة الشكل بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (320/320) بيكسل، ومحمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

وتوفر Mi Watch Lite للمستخدم 120 واجهة استخدام مختلفة لعرض الوقت وحالة الطقس والإشعارات والرسائل وبقية المعلومات الأخرى، فضلا عن أنها مجهزة بتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم ومعدلات نومه.

ودعمتها Xiaomi أيضا بأنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 230 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 9 أيام بالشحنة الواحدة تقريبا، وبتطبيقات وتقنيات متطورة تمكنها من الاقتران والتحكم بالأجهزة والهواتف المتصلة بها لاسلكيا.

المصدر: ixbit

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