الولايات المتحدة – أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا التي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، داخل الولايات الأمريكية، ستنطلق مطلع الأسبوع القادم.

وصرح الجنرال غوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعني بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجي (Operation Warp Speed)، للصحفيين اليوم السبت، بأن أولى شحنات اللقاح الذي وافقت على استخدامه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مساء أمس الجمعة ستصل الولايات الأمريكية صباح الاثنين القادم.

وأوضح الجنرال أن العديد من الشاحنات التابعة لشركتي UPS وFedEx ستخصص غدا الأحد لنقل اللقاح (الذي يجري التطعيم به على مرحلتين) إلى نحو 145 مركز توزيع، فيما من المتوقع أن يصل اللقاح إلى ما تبقى من أصل مراكز التوزيع الـ636 التي تم إنشاؤها في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ومن المتوقع، حسب وكالة “أسوشيتد برس”، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيلقون اللقاح أولا.

ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبيين ونزلاء دور المسنين.

وأشار بيرنا إلى أن القرار بهذا الشأن سيعود إلى السلطات الصحية.

وتعهدت السلطات الأمريكية بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل القادم.

ولفتت “أسوشيتد برس” إلى أن عملية توزيع اللقاح تزداد صعوبة، خاصة وبسبب ضرورة تخزينه بدرجات حرارة لا تزيد عن سبعين درجة مائوية تحت الصفر.

وحسب نتائج الاختبارات، تصل فعالية لقاح “فايزر” 95%.

وأودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من 294.5 ألفا من مواطني الولايات المتحدة، حسب آخر إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر: “رويترز” + “أسوشيتد برس”

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