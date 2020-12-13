روسيا – انتخب الأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، عمر كريمليف، رئيسا جديدا للاتحاد الدولي لملاكمة الهواة، في الجمعية العامة الافتراضية للاتحاد، أمس السبت.

وشارك في اجتماع الجمعية العامة، التي أقيمت على نحو افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ممثلو 155 اتحادا وطنيا، وتغلب كريمليف على منافسيه بعد حصوله على 57.33 بالمئة من الأصوات.

وقال كريمليف بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة: “أود أن أشكر جميع الاتحادات الوطنية على ثقتها”، مضيفا “انتخابات مجتمع الملاكمة اليوم يعد تأكيدا لالتزامنا المشترك بالإصلاحات الهيكلية التي تنتظر الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة غدا”.

وأكمل: “إنني على ثقة من أنه من خلال جهودنا المشتركة سنكون قادرين على إعادة الاتحاد الدولي للملاكمة إلى عظمته السابقة، وكسب ثقة جميع المهتمين بتطوير الرياضة العالمية في أقصر وقت ممكن”.

المصدر: sport-express.ru

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