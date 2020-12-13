الولايات المتحدة – أعلنت شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بواقع 12 منصة الأسبوع الماضي، كما صعدت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي.

وبحسب تقرير بيكر هيوز، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة 12 منصة في الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من كانون الاول ليصل الإجمالي إلى 258 منصة.

كما زاد عدد منصات التنقيب الأميركية عن الغاز الطبيعي 4 منصات في الأسبوع الماضي ليصل إلى 79 منصة.

وارتفعت حفارات النفط في الولايات المتحدة على اثر ارتفاع اسعار النفط التي بلغت فيها اسعار برنت ما يقارب من 50 دولار وهو امر مشجع للنفط الصخري الذي يتجاوز كلفة انتاجه 40 دولار.