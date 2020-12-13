تونس – أظهرت بيانات رسمية، امس، تراجع عجز الميزان التجاري التونسي بمقدار 6.13 مليارات دينار (2.23 مليار دولار)، بنسبة 34.5 بالمئة في أول 11 شهرا من العام الحالي مقارنة مع الفترة المناظرة من 2019.

وفقا لبيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، فقد تراجع العجز خلال تلك الفترة إلى 11.66 مليار دينار (4.24 مليار دولار)، من 17.79 مليار دينار (6.47 مليار دولار) مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاء ارتفاع العجز نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وبلغ حجم الصادرات التونسية 34.9 مليار دينار (12.7 مليار دولار) متراجعة 13.4 بالمئة، في حين بلغ حجم الواردات 46.6 مليار دينار (16.9 مليار دولار) منخفضة بنسبة 19.9 بالمئة.

وتراجعت صادرات معظم القطاعات باستثناء المواد الزراعية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمئة بسبب ارتفاع عائدات زيت الزيتون إلى 2.12 مليار دينار(772.8 مليون دولار) بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 1.20 مليار دينار (438.3 مليون دولار) قبل سنة.

وأظهرت البيانات أن مستوى العجز في الميزان التجاري دون احتساب الطاقة بلغ 7.63 مليارات دينار (2.77 مليار دولار).

وأظهرت البيانات الجديدة لمعهد الإحصاء ان العجز في ميزان الطاقة بلغ 4.03 مليارات دينار (1.46 مليار دولار)، وشكل 34.6 بالمئة من اجمالي العجز.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares