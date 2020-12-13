تونس – أفادت وزارة الصحة التونسية بأنها سجلت يوم الجمعة 11 ديسمبر 35 حالة وفاة جراء “كوفيد – 19” و1289 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 4895 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 3836 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 110393 شخصا، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية شهر مارس الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن 1056 حالة تماثلت للشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين تماما 84218 متعافيا.

ويتم حاليا، حسب وزارة الصحة، إيواء 1315 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 276 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 96 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس “كوفيد 19” يوم 2 مارس الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

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