إنجلترا – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الاوروبي يمكن أن تفشل داعيا المواطنين الى الاستعداد لاحتمال عدم التوصل لاتفاق.

وقال جونسون هناك احتمال قوي في أن يكون لدينا حل يشبه أكثر علاقة استراليا بالاتحاد الأوروبي، هذا وستغادر بريطانيا السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الكمركي في الأول من كانون الثاني الفين وواحد وعشرين سواء باتفاق او من دونه.. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق ستعامل بريطانيا مثل استراليا، حيث تجري تعاملاتها التجارية بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية برسوم وحصص وجاءت تصريحات جونسون بعدما أطلع وزراء حكومته على مستجدات محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية وقال أن الاتفاق المطروح على الطاولة ليس في الوقت الحالي مناسبا للمملكة المتحدة، متهما بروكسل بالسعي لمعاقبة بريطانيا إذا لم تلتزم بالتشريعات الأوروبية المقبلة وقال إنها طريقة لإبقاء المملكة المتحدة محتجزة نوعا ما في الفضاء التنظيمي للاتحاد الأوروبي.

وكالات

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