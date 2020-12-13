إنجلترا – ساد التعادل السلبي لقاء “ديربي” مدينة مانشستر بين الغريمين التقليديين يونايتد والسيتي، الذي جمعهما امس، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت المباراة متكافئة وحذرة من قبل الطرفين مع أفضلية طفيفة لفريق مانشستر، ولم ينجح أحد من الطرفين في هز شباك الآخر، ليخرجا بخيبة أمل، بتعادل سلبي بطعم الهزيمة بالنسبة للفريقين من ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة (11 مباراة)، ويحتل المركز السابع في ترتيب “البريمير ليغ”، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثامن، بفارق نقطة.

بينما يتصدر توتنهام هوتسبير الترتيب برصيد 24 نقطة، ويليه ليفربول في المرتبة الثانية بفارق الأهداف، ومن ثم تشيلسي برصيد 22 نقطة.

المصدر: RT

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