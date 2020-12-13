إنجلترا – نشرت مجلة طبية بريطانية دراسة تزعم أن معاجين أسنان تحتوي على عنصري الزنك والقصدير قادرة على قتل فيروس كورونا خلال دقيقتين فقط وبفعالية تقترب من 100%.

وأشارت مجلة British Dental Journal المتخصصة في طب الأسنان، إلى أن الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون كانت تهدف إلى الكشف عما إذا كان ممكنا كبح جماح جائحة كورونا بواسطة وسائل العناية بالفم والأسنان.

وأكدت الدراسة أيضا صحة استنتاج توصلت إليه دراسة سابقة مفادها أن غسولا للفم يحتوي على مركب كلوريد سيتيل البيريدينيوم يقتل فيروس كورونا خلال 30 ثانية.

وذكرت المجلة أن الدراسة أجريت بمشاركة 260 شخصا مصابا بمرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا واستخدموا معجون أسنان وغسولا للفم.

المصدر: نوفوستي

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