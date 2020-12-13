ليبيا – تدارس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع “جاشوا هاريس” نائب السفير الأميركي في ليبيا تطورات الأوضاع في البلاد.

ووفقا لبيان صحفي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب فقد جاء هذا التدارس خلال اتصال هاتفي تلقاه العقوري من “هاريس” تم تكريسه لبحث آخر المستجدات السياسية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا فيما أكد المسؤول الأميركي على عمق العلاقات الليبية الأميركية وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها.

وأضاف البيان أن هذه العلاقات لا تتأثر بتغير الإدارات في الولايات المتحدة مشددا في ذات الوقت على أهمية التعاون مع مجلس النواب ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار مع الإشادة بدور رئيسه المستشار عقيلة صالح في دعم الحوار السياسي الليبي.

من جانبه جدد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الجانب الأميركي في جميع المجالات موضحا أهمية دور الولايات المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا.

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