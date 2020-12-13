هل يوقف ريال مدريد قطار انتصارات أتلتيكو في “ديربي” مدريد؟

هل يوقف ريال مدريد قطار انتصارات أتلتيكو في “ديربي” مدريد؟

إسبانيا – يبدأ “ديربي” العاصمة مدريد، بين الجارين اللدودين ريال وأتلتيكو، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف مدربا قطبي مدينة مدريد الكروي عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من انطلاق “الديربي”، على ملعب “ألفريدو دي ستفانو”.

واختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه “الروخي بلانكوس”:

بينما سيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو ريد، هذا اللقاء بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام “الميرينغي”:

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة، بعد عشر مباريات.

بينما يشغل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة، حصدها من 11 مباراة.

المصدر: “twitter/realmadrid/Atleti”

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