الكويت – أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عن أسماء الوزراء وحقائبهم في حكومة الشيخ صباح خالد الصباح، في “تويتر”، وأشار إلى تعيين:

أنس خالد الصالح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية

أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع

محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

عيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

باسل حمد الصباح وزيرا للصحة

رنا عبد الله فارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة للشؤون البلدية

مبارك سالم الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية

عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

عبد الله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات

علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

فيصل عبد الرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

نواف سعود الياسين وزيرا للعدل

المصدر: RT + “رويترز+ كونا”

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