فيينا – شاركت دول عربية امس في اجتماعات الدورة 105 لمجلس وزراء الطاقة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط “أوابك”.

وعقد الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رئاسة وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، وخصص لمناقشة سبل تطوير وتعزيز نشاط المنظمة في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها سوق النفط العالمي.

ومثل مصر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وشارك بجانبه وزراء البترول والطاقة بالسعودية والبحرين وسوريا وقطر، وممثلي دول الإمارات والكويت والعراق إضافة الى علي بن سبت الأمين العام للمنظمة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والذي يشمل أساسا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية.

وقد صادق المجلس الوزاري للمنظمة على إسناد رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة إلى السعودية، كما قرر عقد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في عام 2023 بدلا من عام 2022، نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بما يضمن الإعداد الجيد له وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

المصدر: RT

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