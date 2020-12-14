الأردن – يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلبا حيويا لجميع الدول، وتكمن أهميته في توفير الاكتفاء في 3 مجالات أساسية وهي الغذاء والدواء والتعليم.

وفي حلقة جديدة من برنامج “العالم إلى أين؟” الذي يبث أسبوعيا عبر شاشة RT، سلط المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة الضوء على مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال أبو غزالة إن الاكتفاء الذاتي في الأساسيات يعد سبيلا إلى الاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أنه يدعم السيادة الوطنية أمام الدول الأجنبية.

والاكتفاء الذاتي هو القدرة على إنتاج جميع الاحتياجات الأساسية محليا من خلال الاعتماد الكامل على الموارد والإمكانات الذاتية، والاستغناء كليا عن الاستيراد لتلبية هذه الاحتياجات.

وعن أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي، أشار أبو غزالة إلى 4 أسباب، وقال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأساسيات يعد ضرورة، إذ أنه يحمي الدولة في حال تعرضها للحصار أي أن الاكتفاء الذاتي يعد حماية وطنية.

وأضاف أن الاكتفاء الذاتي يخفف من حاجات الدولة في توفير العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، أي يخفف الضغط على ميزان المدفوعات، ويزيد الاعتماد على الإنتاج الوطني ما يحقق إضافة للناتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يحقق شعورا بالعزة والكرامة للدولة واستقلالية في قرارها، كذلك يخلق فرص عمل ما قد حلا لمشكلة البطالة.

وشدد المفكر الاقتصادي على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الثلاثة الأساسية وهي الغذاء والدواء والتعليم.

المصدر: RT

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