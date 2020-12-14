اليمن – اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، القوات الحكومية بانتهاك اتفاق الرياض، وشن هجمات جديدة ضد وحداته في محافظة أبين جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي امس للوقوف على سير عملية تنفيذ لجنتها العسكرية الميدانية، للشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.

وقالت الهيئة في بيان إن القوات الحكومة “تستمر في قصف مواقع قواتنا، فضلا عن دفعها بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الجبهات وتحصين مواقع جديدة في الجبهة”.

وأضافت: “الطرف الآخر، ينتهج أساليب الالتفاف والتحايل في تنفيذ بعض التزاماته، واختلاق الحجج والأعذار، وعرقلة وصول المراقبين الجنوبيين في فريق الرقابة المشترك، ومنعهم من أداء مهامهم للتحقق من صحة التنفيذ”.

كما أكدت الهيئة حرصها على العمل مع التحالف العربي لتطبيق الاتفاق، “رغم استمرار الطرف الآخر، الحكومة، بارتكاب الخروقات اليومية عبر قصف مواقع قواتنا بمختلف أنواع الأسلحة، واستمرارية سقوط الجرحى في صفوف وحداتنا بعد إعلان التحالف العربي للاتفاق”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares