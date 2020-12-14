ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي فشل جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لانتخاب السلطة التقييدية الجديدة، منتقدًا الآليات المطروحة للتصويت لاختيار السلطة الجديدة وسط تعنت تيار الإخوان.

المهدوي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين أن تيار الإخوان يعيق عمل الأمم المتحدة بمحاولة فرض شخصيات وإفشال أي خارطة طريق توافقية تنهي حالة الانقسام السياسي داخل البلاد.

وأكد المحلل السياسي أن التحشيد العسكري التركي الأخير يكشف نوايا النظام التركي الذي يدفع نحو الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن أنقرة تسعى للضغط عسكريًا لفرض خارطة طريق تمكن تيار الإخوان من البقاء أطول فترة ممكنة في حكم ليبيا.

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