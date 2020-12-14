موسكو – انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل الحكومة بظل الوضع الاقتصادي السائد من ارتفاع بأسعار المواد الاستهلاكية وتراجع المداخيل وارتفاع نسب البطالة قائلا: “هذا الوضع ليس بالمزحة”.

وقال بوتين خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة، امس عبر خاصية الفيديو: “انخفض الدخل الحقيقي الممكن إنفاقه بمقدار 3 وبنسبة 4.3٪ ، بينما ارتفعت أسعار السكر بأكثر من 71٪، بدأ الناس بالتقشف لأنهم لا يملكون المال لشراء الطعام الأساسي.. مالذي تنتظرونه وماذا انتم به فاعلون(لأعضاء الحكومة)، هذا هو السؤال!، هذا الوضع ليس بالمزحة”.

وتابع الرئيس قائلا، “نحن نتفهم أنه في ظل هذه الظروف تتراجع القوة الشرائية للسكان، ونحن نتحدث باستمرار عن هذا”، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الظروف التي تتزايد فيها البطالة، والدخول تنخفض، وتصبح المنتجات الأساسية أكثر تكلفة، يجب البحث عن أمور جذرية للحل.

وطالب بوتين مجلس الوزراء بحل قضية أسعار المواد الغذائية ابتداء من الأسبوع المقبل متوجها لأعضاء الحكومة بالأخذ والعمل كل ما يتطلبه الأمر على مدار الأسبوع، وقال محذرا: ” آمل أن تستقر (الأسعار)الأسبوع المقبل”، منوها بأنه يجب على السلطات أن تفكر بقوت الآخرين والحياة المعيشية للمواطنين.

المصدر: نوفوستي

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