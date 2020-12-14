موسكو – انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسؤولين عن الاقتصاد في الحكومة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الماضية.

وعقد بوتين، الأحد، اجتماعًا مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة ارتفاع أسعاد المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير في عموم روسيا.

وأكّد على تراجع دخل المواطنين الروس الحقيقي الممكن إنفاقه بمقدار 4.3 في المئة وارتفاع أسعار السكر على سبيل المثال 71 في المئة.

وقال: “يقيد الناس أنفسهم لأنهم لا يستطيعون الإنفاق على المواد الغذائية الأساسية. وماذا يفعل المسؤولون؟”.

وأضاف: “هذه ليست مزحة، يجب اتخاذ إجراء على الفور”.

كما انتقد بوتين بشدة وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، بعد أن قال في الاجتماع “إننا نتابع الوضع”.

الأناضول

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