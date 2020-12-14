الولايات المتحدة – كشفت شركة “أبتيرا”، ومقرها كاليفورنيا، عن نفاد الطلبات المسبقة لسيارتها الكهربائية الشمسية التي “لا تحتاج أبدا إلى الشحن”، في غضون أقل من 24 ساعة.

وعادت “أبتيرا”، الشركة التي أغلقت أبوابها في عام 2011 بعد أن فشلت في تأمين التمويل لسيارتها الكهربائية ذات العجلات الثلاث، بسيارة كهربائية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية تدعي أنها لا تحتاج إلى الشحن، وتتوقع أن يصل طرازها الأعلى، الذي يحتوي على بطارية تبلغ 100 كيلو وات في الساعة، إلى مدى يصل إلى 1000 ميل (1600 كم).

وتحتوي السيارة الجديدة ذات الثلاث عجلات، والتي تتسع لشخصين (أو شخصين بالغين بالإضافة إلى حيوان أليف، كما توحي مواصفاتها)، على مصفوفة شمسية في السقف.

وتتكون تقنية Never Charge من شركة “أبتيرا”، من مجموعة متكاملة من الطاقة الشمسية توفر أكثر من 40 ميلا (نحو 65 كم) من القيادة “المجانية” يوميا “ما يجعلها السيارة الأولى التي لن تحتاج إلى التزود بالوقود لمعظم القيادة اليومية”.

ووقع تصميم هيكل السيارة بمواد خفيفة الوزن، ما يوفر مقاومة هوائية منخفضة. وتم تجهيز السيارة أيضا بحزمة بطارية توفر مسافة سير تصل إلى 1000 ميل (1600 كم)، وهو ما يتجاوز إلى حد كبير نطاق سيارة تيسلا Model S البالغ 370 ميلا (595 كم).

وقال الشريك المؤسس، كريس أنتوني: “مع تكنولوجيا أبتيرا، Never Charge، أنت مدفوع بقوة الشمس. وتحافظ مجموعة الطاقة الشمسية المدمجة لدينا على شحن البطارية وفي أي مكان تريد الذهاب إليه، ما عليك سوى الذهاب”.

وكانت مركبة “أبتيرا” متاحة للطلبات المسبقة في 4 ديسمبر، بأسعار تبدأ من 25900 دولار إلى 46900 دولار للدفع الرباعي.

ووقع تصميم السيارة بمحركات كهربائية مبردة بالسائل تسمح لها بالانتقال من صفر إلى 60 ميلا (96 كم) في الساعة في 3.5 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تبلغ 110 ميلا (177 كم) في الساعة.

وإذا كنت بحاجة إلى شحن السيارة بسرعة، فيمكن الاعتماد على الخيار الكهربائي من خلال الشحن باستخدام مقبس 110 فولت.

المصدر: ديلي ميل

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