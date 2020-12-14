شابة أوكرانية طول شعرها متران تتحدث عن عروض مشينة من الرجال

شابة أوكرانية طول شعرها متران تتحدث عن عروض مشينة من الرجال

أوكرانيا – بدأت المحامية الأوكرانية أليونا أنوفرييفا تطويل شعرها في سن الثانية عشرة حتى وصل إلى كعبيها مع بلوغها الـ31 عاما.

ونالت الفتاة لقب رابونزل الحية بسبب شعرها البالغ طوله 180 سم ووفقا لرواية الفتاة التي نشرتها “ديلي ميل”، أنه للحفاظ على جمال شعرها يتعين عليها أن تنفق حوالي 75 جنيها إسترلينيا شهريا على الشامبو والبلسم وزيت جوز الهند.

وذكرت أنوفرييفا أنها تتلقى بشكل دوري رسائل مشينة تعتقد أن مصدرها بعض الرجال تتعلق بشعرها الطويل.

وأشارت إلى أن هذه الرسائل أخذت تصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتضمن دعوات غير لائقة لشم أو لمس أو حتى شراء شعرها وأكدت أنها تقوم على الفور بحظر مثل هذه الرسائل.

وقالت: “أعتقد أن قوة المرأة تكمن في شعرها، وشعري يبدو جميلا بشكل لا يصدق”.

المصدر: لينتا رو

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