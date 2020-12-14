ليبيا – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري لفيفًا من أعضاء مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، برئاسة السفير منير زهران.

شكري أعرب في بداية اللقاء -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- عن تقديره لدور المجلس المهم في التعريف بقضايا السياسة الخارجية المختلفة، والتواصل مع المؤسسات المناظرة من مراكز فكر وأبحاث؛ بهدف نقل الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا وأبرز التحديات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي بصورة موضوعية ومهنية.

وتضمن اللقاء مناقشة الرؤية المصرية تجاه أهم ما تشهده المنطقة من تحديات، بالإضافة إلى آخر المُستجدات ذات الصلة بعدد من الملفات ذات الأهمية؛ لا سيما التطورات المتسارعة على الساحة الليبية.

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