ليبيا – رأى المحلل السياسي عز الدين عقيل أن المشهد الليبي الآن بات مفتوحًا على كل السيناريوهات، في ضوء هذا الارتباك الواضح حيال المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، وفي ظل الفراغ الذي أحدثه انسحاب الإدارة الأمريكية ورفع يدها عن الملف الليبي مع انتخاب جو بايدن.

عقيل أشار وفقًا لموقع “إرم نيوز” إلى أن هناك أطرافًا بدأت تستغل هذا الفراغ، وأن مسارعة تركيا إلى تجديد الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة فائز السراج لمدة عام وستة أشهر إضافية، وعودتها إلى إرسال المرتزقة والأسلحة يشير إلى احتمال الانزلاق مجددًا إلى الخيار العسكري.

وأضاف: “حين رُفعت الضغوط الأمريكية والدولية أصبح هناك قدر كبير من الغموض حول مستقبل الحوار السياسي، وتبدو ستيفاني ويليامز مهتمة بحزم حقائبها بعد انتهاء ولايتها أكثر من اهتمامها بالتوصل إلى حلول تنهي الأزمة”.

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