إيطاليا – لم تجر رياح المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي بما تشتهي سفن ميلان الذي أراد الابتعاد في الصدارة، ليصبح محاصرا من الثلاثي إنتر ونابولي ويوفنتوس، بعد التعادل أمام بارما 2-2، امس.

وكان ميلان يسير نحو تلقي أول خسارة له هذا الموسم عندما تخلف بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل هدف التعادل في الرمق الأخير من المباراة عن طريق ثيو هرنانديز، في الدقيقة 90.

واستمر غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف ميلان، لعدم تعافيه تماما من إصابة بفيروس كورونا المستجد، علما بأنه هداف الدوري برصيد 10 أهداف.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، أصبح ميلان الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى منذ الإغلاق الأول (مارس – أبريل)، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وكان أتلتيكو مدريد يشترك مع ميلان في هذا الرقم، قبل خسارته أمام ريال مدريد 2-0، يوم السبت، في ديربي الدوري الإسباني.

المصدر: OptaPaolo

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