إسبانيا – أوضح رونالد كومان، مدرب برشلونة، إنه كان مهتما فقط بضرورة التفوق على ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو ما حدث بالانتصار 1-0 ، امس بدلا من التفكير في كيفية تحقيق الفوز.

وسجل ليونيل ميسي هدف الفوز قرب النهاية، ورغم أن برشلونة أهدر قبلها عدة فرص، فإنه عانى حتى اللحظات الأخيرة مع ضغط ليفانتي على مدار خمس دقائق من الوقت بدل الضائع.

وأشرك كومان المدافع صمويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان، قرب النهاية، لمساعدة فريقه على الحفاظ على التقدم، واضطر إلى الدفاع عن تغيير يتم تفسيره بأنه تحرك دفاعي.

وقال كومان للصحفيين “لا أهتم بطريقة فوزنا”.

وتابع:”كنا ندرك أننا سنواجه ركلات ركنية وركلات ثابتة، وأنه يجب علينا الدفاع في هذه المواقف بأي طريقة ممكنة”.

وبدا المدرب الهولندي محبطا من سؤال من الصحفيين عن أساليبه الخططية، واتهمهم بالبحث عن إثارة الجدل.

وقال كومان: “هذا هو السؤال التقليدي الذي يسأله الناس عند الرغبة في إثارة الجدل”.

وأضاف:”طوال مسيرتي دائما ما أدرك أنه أثناء التقدم 1-0، وحتى لو كنت مسيطرا، فيجب أن تملك القدرة على الدفاع”.

ودخل برشلونة المباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال سوسيداد، المتصدر، وأتليتيكو مدريد، بعد أن خسر بشكل مفاجئ في الجولة الماضية أمام قادش، ثم تعثر 3-0 أمام يوفنتوس، ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وقلص برشلونة الفارق مع صدارة الدوري الإسباني إلى 9 نقاط، قبل قمة مرتقبة مع سوسيداد الأربعاء المقبل.

وقال كومان: “كان من المهم جدا الفوز بسبب موقعنا في جدول الترتيب. أنا سعيد بالفريق لأننا فعلنا ما يجب فعله”.

المصدر:”رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares