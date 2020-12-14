لجنة في مجلس الشورى البحريني : ممارسات قطر الاستفزازية سلوك عدائي وعدم احترام للقوانين والأعراف

لجنة في مجلس الشورى البحريني : ممارسات قطر الاستفزازية سلوك عدائي وعدم احترام للقوانين والأعراف

البحرين – أوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى البحريني، إن ممارسات قطر “تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون والقوانين والأعراف الدولية”.

وأشارت اللجنة إلى أن “الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدا لأمن مملكة البحرين، واستهدافا واضحا لأرزاق أبناء البحرين الذي يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين”.

وأوضحت أن البحرين “تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين”.

وذكرت اللجنة إن “التعديات المستمرة على مواطني مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين”، مؤكدة أن “هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار”.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل “لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية”.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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