ليبيا- فند صالح باشا الأطيوش أحد أعيان برقة التحريف الذي طال تصريحاته الأخيرة بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد والحكومة المنبثقة عنه.

الأطيوش أشار في تصريحات صحفية خص بها صحيفة المرصد إلى أن ما تناولته بعض القنوات الفضائية بشأن تهديد بالانفصال غير صحيح بالمطلق لكونه قد دعا في أكثر من مناسبة لوحدة التراب الليبي والتوزيع العادل لثرواته بين كل أبناء شعبه مؤكدا أنه لم لم يسمي شخصًا بعينه أو يدعمه لتولي أي منصب قادم.

وأضاف أن ينظر إلى كافة أبناء برقة بعين المساواة لتوليهم أي منصب سياسي مقبل شريطة أن يكون اختياره من قبل من أعضاء برقة المشاركين في حوار تونس دون غيرهم مشددا على أهمية أن ينشغل كل اقليم من الأقاليم الـ3 التأريخية في اختيار ممثله وليس لأي منهم الحق بالتدخل في خيارات اقليم آخر.

وأكد الأطيوش أن كل مكونات وزعامات برقة السياسية والاجتماعية تطالب بهذا الحق ولا أحد سيكون خارج هذا الاجماع الذي هو حق أصيل لكل اقليم مشددا على ضرورة أن لا يملي أحد من خارج الاقليم على مكوناته وزعاماته من يختاروا من حصتهم في المناصب السيادية أو السياسية الأخرى.

وأضاف أن هذه المناصب متفق على تقسيمها في حوار تونس الذي ترعاه الأمم المتحدة وبهذا لا يحق لبرقة شأنها شأن باقي الاقاليم أن تتدخل في خيارات الآخرين مشيرا إلى وجوب الالتزام بهذا الأمر إذا كان المجتمعين ومن يقف خلفهم مهتمون بمصلحة ليبيا ووحدتها.

وطالب الأطيوش جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والصدق في النقل وعدم الافتراء والكذب بهدف تشوية الأشخاص والطعن بهم مؤكدا أن ما تنقله هذه الوسائل والقنوات لمتابعيها ومريديها يمثل أمانة مسؤول ناقلها أمام الله ومن ثم الضمير الإعلامي والقانون.

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