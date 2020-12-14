الصين – أفادت وكالة “شينخوا” الصينية، بأن مركبة فضاء صينية تحمل صخورا وعينات من تربة القمر بدأت رحلة العودة إلى الأرض.

وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في بيان لها أنه “تم تشغيل محركات المسبار (تشانغ آه – 5) صباح اليوم الأحد على بعد 230 كيلومترا من سطح القمر قبل إغلاقها بعد 22 دقيقة، والمركبة في مسارها نحو الأرض”.

وبمجرد هبوط المسبار بنجاح في منغوليا الداخلية، ستصبح الصين ثالث دولة على الإطلاق، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجلب عينات من القمر.

وكانت المهمة تستهدف جمع 2 كيلوغرام من العينات، لكن لم يجر الكشف عن الكمية التي تحملها المركبة.

وأُطلق “تشانغ آه-5” يوم 24 نوفمبر وانفصلت عنه مركبة فضائية على القمر في الأول من ديسمبر.

المصدر: “رويترز”

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