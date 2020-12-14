إسبانيا – خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام مضيفه ليفانتي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما امس وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لقائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له، في الدقيقة 76 من عمر المباراة على ملعب “كامب نو”.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة حصدها من 110 مباريات، ويشغل المرتبة الثامنة في ترتيب الليغا.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما يتصدر ريال سوسسيداد ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة حصدها من 13 مباراة، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي بجعبته 26 نقطة ولكن من 11 مباراة، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدها من 12 مباراة.

المصدر: RT

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