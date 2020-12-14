إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن بلاده تستطيع تبكير موعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا لاستعدادات صناديق المرضى.

وأشار نتانياهو، امس، خلال تواجده في مركز للتطعيم بتل أبيب، إلى أنه يرى نهاية الوباء، مؤكدا مع ذلك على وجوب التقيد بالتدابير الاحترازية حتى ذلك الحين، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.

من جانبه، لفت وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين، إلى أنه يمكن البدء بإعطاء اللقاح للطواقم الطبية الأسبوع القادم.

وتستعد قيادة الجبهة الداخلية للمساهمة في عملية التطعيم من خلال المساعدة في نقل وتوزيع اللقاح.

وفي وقت سابق، اجتمع مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي، مع قائد الجبهة الداخلية، الميجر جنرال اوري غوردون، لبحث هذا الموضوع والإجراءات اللوجستية المتعلقة بهذا المضمار.

يذكر أن شبكة تيفاع للأدوية هي المسؤولية عن مهمة الحفاظ على الدواء وتوزيعه على المراكز الصحية المعنية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

Share and Enjoy ! 0 Shares