الأردن – بشرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، امس بنتائج واعدة لعمليات التنقيب عن النفط في البئر 53 بحقل الريشة، بالتزامن مع استمرار استكشاف طاقة 3 آبار أخرى قريبة.

وقالت الوزيرة إن “جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة من شانها رفع إنتاجية الحقل، على أن تظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي”. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل غاز الريشة نحو 19 مليون قدم مكعب يوميا.

وأوضحت الوزيرة الأردنية أن هذه المستجدات في مجال الطاقة تأتي في إطار سعي الدولة، بمقتضى الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المحلية باستكشاف مصادر جديدة لها وزيادة قدراتها الإنتاجية. وهو ما يجري تحقيقه تدريجيا بخطى ثابتة وبسواعد وكفاءات أردنية كشركة البترول الوطنية التي أنتجت منذ نشأتها سنة 1995 إلى غاية 2017 حوالي 229 مليار قدم مكعب من الغاز.

المصدر: قناة”المملكة” الأردنية

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