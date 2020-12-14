ليبيا- التقت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” السبت بمجموعة من عمداء البلديات من كافة أنحاء البلاد وفقا لبيان صحفي مقتضب صدر الأحد.

البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتابعته صحيفة المرصد أشار إلى قيام “ويليامز” بإطلاع العمداء على التقدم المتحقق في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الفرقاء الليبيين.

ونقل البيان عن العمداء إعرابهم عن عن تقديرهم للإيجاز المقدم من قبل “ويليامز” مع تأكيدهم على وجوب الإسراع في الانتقال إلى الانتخابات الوطنية والإصرار على تنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.

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