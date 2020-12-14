ليبيا- أكدت بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا قيامها بجملة من النشاطات المهمة لمواجهة انتشار وتفشي جائحة كورونا في مدن شرق البلاد.

بيان صادر الأحد عن مجموعة عمل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في “يونيسيف” تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن نشاطات شهر نوفمبر الماضي تضمنت التنسيق مع مجالس إدارة اللجان المعنية بمواجهة جائحة كورونا في مدن بنغازي والبيضاء وإجدابيا لاطلاق حملة التوعية الوطنية التي تركز على الشرق.

وأضاف البيان أن الحملة ورغم تركيزها على شرق البلاد إلا أن تأثيرها المتمثل بوضع 80 لوحة إعلانية تروج لغسل اليدين وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وصل إلى مليوني شخص في 6 بلديات بالعاصمة طرابلس و765 ألفا في مدينة بنغازي و170 ألفا في مدينة إجدابيا و123 ألفا و250 آخرين في مدينة البيضاء.

وكشف البيان عن توصل “يونيسيف” إلى اتفاق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لدمج رسائل التوعية حول وباء كورونا في بطاقات التطعيم مؤكدا قيام المنظمة الأممية بإنتاج 40 ألف بطاقة حتى الآن لتوزيعها بمراكز التلقيح في 24 بلدية بهدف تغطية النقص في البطاقات الذي أثر بشكل مباشر على استمرارية وتناسق تطعيم الأطفال.

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